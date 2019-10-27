Фото: нелепое ДТП с экскаватором оставило людей без воды

Нелепое ДТП произошло в Приморье в субботу 26 октября, сообщает DEITA.RU. Кадры с места происшествия опубликовал паблик dps.control.

По словам местных жителей, в селе Кневичи, входящем в Артемовский городской округ, во время проезда по автомобильной дороге водитель грузовика зацепил инженерные коммуникации. Это стало возможным из-за того, что в кузове водитель перевозил массивный экскаватор. Именно стрелой спецтехники и была снесена труба.

Грузовик остановился только тогда, когда понял, что не прошел под трубой, а из нее уже хлестала во все стороны вода.

За чей счет будут проводиться восстановительные работы пока не известно. По некоторым данным, несколько домов осталось без воды.

Екатерина Брязгунова







