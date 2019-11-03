Фото: необычный исход гонок показали в Сети

Комментаторы удивлены произошедшим: никто не может понять, как так вышло, сообщает DEITA.RU.



В ночь с субботы на воскресенье, 3 ноября, во Владивостоке произошло ДТП с участием легендарного автомобиля Toyota Mark II. Фотография аварии размещена в Инстаграме dps_vl.

Авария поризошла на Университетском проспекте на острове Русском. Как сообщают очевидцы, в районе поворота к Оеанариуму автомобиль на скорости влетел на скалу. По предварительной информации никто не пострадал.

Комментаторы в шоке от произошедшего:

«Без столба? Странно»

«Проснулся и думаю, дайка зайду посмотрю, может где-то Марк размотался. А тут как обычно, марк в дтп»

«Решил дорогу сократить».

Елена Миронова