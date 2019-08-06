Затопление принесло области необычные последствия: в местном озере объявились креветки, сообщает DEITA.RU Е со ссылкой на «РИА новости».

Экологи столкнулись с дальневосточными пресноводными креветками там, где ранее они не водились: на территории Константиновского озера Амурского заказника. Специалисты полагают, что появились они после паводка.

Один из экологов опубликовал фотографию креветки в своем аккаунте в соцсети о добавил, что их очень много.

Такие креветки водятся в озере Ханка, в притоке Амура, в реке Суйфуне в Китае и во владивостокских прудах.

Он уточнил, что обитают такие ракообразные в следующих местах: озеро Ханка, притоки реки Амур, река Суйфуне (КНР), а также в прудах во Владивостоке. В Приморье их можно найти в Райчихинской ГРЭС.

Анастасия Туркова



