Фото: новогодний запрос ребенка взорвал интернет

10-летняя девочка попросила на Рождество сразу 26 вещей. Отец малышки оценил список, в котором, помимо iPhone 11 и наушников AirPods, были и четыре тысячи долларов (свыше 250 тысяч рублей), в огромную сумму, сообщает DEITA.RU. Перечень желаемых подарков опубликован в Twitter. За несколько дней он собрался свыше 122 тысяч лайков.

«Моя дочь должно быть не в своем уме с этим рождественским списком», — написал шокированный отец под ником @a_johnson412.

В свою очередь пользователи Twitter отметили, что мужчина сам вместе с женой воспитал такую дочь, пусть теперь и пожинают плоды своих трудов.

С другой стороны, нашлись и те, кто поддержал ребенка, отметив, что благодаря такому огромному списку она сможет научиться многим вещам. Например, отделять зерна от плевел. «Она сделала все правильно. Некоторые из этих вещей здесь могли подарить ей и раньше (комплект простыней, одежда, клейкая лента)... Теперь девочке придется научиться вычеркивать вещи из списка, чтобы сохранить место для больших вещей, которые она действительно хочет», — пишут в сети.

Екатерина Брязгунова



