Новости
Медведев вводит новый налог по всей стране
2 Ноябрь 2019, 11:40
Фото: новый асфальт уничтожен за считанные дни
2 Ноябрь 2019, 11:29
Полмиллиона мужикам: россияне оценили новую идею властей
2 Ноябрь 2019, 10:52
Подробности пожара на золоторудной шахте рассказали в МЧС
2 Ноябрь 2019, 10:22
«Скоро за 50 перевалит» — цены на бензин взлетели в России
2 Ноябрь 2019, 09:55
Внезапное похолодание обещают синоптики
2 Ноябрь 2019, 09:15
Дополнительные миллионы выделят Дальнему Востоку
2 Ноябрь 2019, 08:45
«Очередная показуха»: детский сад не понравился горожанам
2 Ноябрь 2019, 08:15
Фото: новый асфальт уничтожен за считанные дни
Новым асфальтом в Приморье возмущены местные автомобилисты, сообщает DEITA.RU. Кадры соответствующего содержания опубликовал паблик dps.cpntrol.
По словам свидетелей, новый асфальт перед городом Большим Камнем положили всего лишь четыре дня назад. Однако в считанные дни одна из полос фактически пришла в негодность.
Кадры вызвали бурю эмоций у пользователей Instagram. «Езжу по этой дороге два раза в день туда и обратно уже на протяжении трех месяцев. Всё лето задыхались в пыли, стояли в пробке по полчаса оказалась всё напрасно дорога рассыпалась в первые сутки», «Потом тетрис сделают. Дорожники сказали же, гарантия покрытия пять лет», «Здесь тюрьмой однозначно пахнет, что мало вероятно», — пишут люди.
Местные автомобилисты отмечают, что въезд в Большой Камень всегда был не очень. Даже новый асфальт в считанные дни разбивают грузовики.
Екатерина Брязгунова