Фото: новый асфальт уничтожен за считанные дни

Новым асфальтом в Приморье возмущены местные автомобилисты, сообщает DEITA.RU. Кадры соответствующего содержания опубликовал паблик dps.cpntrol.

По словам свидетелей, новый асфальт перед городом Большим Камнем положили всего лишь четыре дня назад. Однако в считанные дни одна из полос фактически пришла в негодность.

Кадры вызвали бурю эмоций у пользователей Instagram. «Езжу по этой дороге два раза в день туда и обратно уже на протяжении трех месяцев. Всё лето задыхались в пыли, стояли в пробке по полчаса оказалась всё напрасно дорога рассыпалась в первые сутки», «Потом тетрис сделают. Дорожники сказали же, гарантия покрытия пять лет», «Здесь тюрьмой однозначно пахнет, что мало вероятно», — пишут люди.

Местные автомобилисты отмечают, что въезд в Большой Камень всегда был не очень. Даже новый асфальт в считанные дни разбивают грузовики.

Екатерина Брязгунова



