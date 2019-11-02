Фото: олень в салоне красоты довел женщину до истерики

Стало известно, что в один из салонов красоты на юге Соединенных Штатов ворвался олень, который перепугал сотрудницу заведения, сообщает DEITA.RU.

Накануне появились кадры комического случая, который произошел в Арканзасе 29 октября. В салон красоты пожаловала олениха. Напуганная, она сначала упала на входе, после чего пробежала по всему помещению.

На громкие необычные звуки вышла работница. Увидев небольшого оленя, она так испугалась, что у несчастной женщины началась истерика. Визжащая женщина выбежала из салона красоты, а не менее напуганное животное продолжило носиться по паркету.

Екатерина Брязгунова



