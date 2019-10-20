telegr wh call

Новости

Фото: пикап с ребёнком перевернулся в столице

20 Октябрь 2019, 17:21

Бороться с пьяными за рулем начнут по-новому

20 Октябрь 2019, 16:50

Банки проверят телефонные номера клиентов

20 Октябрь 2019, 16:20

Назван законный способ выйти на пенсию раньше срока

20 Октябрь 2019, 15:51

Как заставить АЗС доливать бензин, придумал Росстандарт

20 Октябрь 2019, 15:29

Штраф обеспечен: мэрию Владивостока обвинили в особом цинизме

20 Октябрь 2019, 14:58

«Позор» — пенсионный фонд разгневал россиян

20 Октябрь 2019, 14:26

Вместо путешествия в Китай женщина купила путевку в суд

20 Октябрь 2019, 13:56

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Фото: пикап с ребёнком перевернулся в столице

ДТП, авария, знак аварийной остановки, происшествие

В дальневосточной столице перевернулся пикап, в котором находился трехлетний ребенок, сообщает DEITA.RU. Авария произошла днем в субботу, 20 октября.

Фотографии с места происшествия опубликовал паблик dps.control.

По имеющейся информации, за рулем пикапа Toyota Surf находился якобы пьяный водитель. Он двигался по улице Нейбута и в какой-то момент потерял управление и не смог совладать с большим автомобилем. Surf врезался в припаркованную Toyota Premio и перевернулся.

Отмечается, что в машине находился трехлетний ребенок. О его состоянии ничего не известно.

На место происшествие прибыли спасатели, медики и служба ДПС для выяснения обстоятельств.

Напомним, за вождение в пьяном виде предусмотрен штраф в 30 тысяч и лишение прав на два года.

Екатерина Брязгунова

фото

фото

фото

Читайте также:

На такие вопросы инспектора ГИБДД отвечать нельзя

"Сбили с толку": как ГИБДД путает водителей

Такие авто всегда останавливают инспекторы ГИБДД

Популярное

«Гореть им в аду» — заявление Минтранса шокирует водителей

Социальную пенсию получат даже безработные

Фото: погибла известная блогер-мотоциклист

Похищены люди: в Приморье возбуждено уголовное дело
Загрузка...
Загрузка...