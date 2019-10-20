Фото: пикап с ребёнком перевернулся в столице

В дальневосточной столице перевернулся пикап, в котором находился трехлетний ребенок, сообщает DEITA.RU. Авария произошла днем в субботу, 20 октября.

Фотографии с места происшествия опубликовал паблик dps.control.

По имеющейся информации, за рулем пикапа Toyota Surf находился якобы пьяный водитель. Он двигался по улице Нейбута и в какой-то момент потерял управление и не смог совладать с большим автомобилем. Surf врезался в припаркованную Toyota Premio и перевернулся.

Отмечается, что в машине находился трехлетний ребенок. О его состоянии ничего не известно.

На место происшествие прибыли спасатели, медики и служба ДПС для выяснения обстоятельств.

Напомним, за вождение в пьяном виде предусмотрен штраф в 30 тысяч и лишение прав на два года.

Екатерина Брязгунова











