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Фото: пикап с ребёнком перевернулся в столице
В дальневосточной столице перевернулся пикап, в котором находился трехлетний ребенок, сообщает DEITA.RU. Авария произошла днем в субботу, 20 октября.
Фотографии с места происшествия опубликовал паблик dps.control.
По имеющейся информации, за рулем пикапа Toyota Surf находился якобы пьяный водитель. Он двигался по улице Нейбута и в какой-то момент потерял управление и не смог совладать с большим автомобилем. Surf врезался в припаркованную Toyota Premio и перевернулся.
Отмечается, что в машине находился трехлетний ребенок. О его состоянии ничего не известно.
На место происшествие прибыли спасатели, медики и служба ДПС для выяснения обстоятельств.
Напомним, за вождение в пьяном виде предусмотрен штраф в 30 тысяч и лишение прав на два года.
Екатерина Брязгунова