Подпорная стена упала на автомобиль во Владивостоке, сообщает DEITA.RU со ссылкой на паблик «Экипажи ДПС». Неприятная история произошла возле одного из домов на улице Кирова.

Судя по кадрам, это не крупная подпорная стена, которая держит целый район Владивостока, а небольшая самодельная конструкция, которая позволяла стоять гаражам на ровной поверхности. Несмотря на это, автомобилю, припаркованному возле нее, здорово досталось.

Вспомнив ситуация после циклона, обрушившегося на дальневосточную столицу 27 мая, когда рухнувшая на улице Ладыгина стена погребла под собой сразу четыре автомобиля, один из которых просто-напросто превратился в лепешку, пользователи соцсетей ужаснулись складывающейся в городе ситуации. «Город рушиться! Скоро будем жить в руинах», — пишут комментаторы, тут же отмечая, что на стену это не похоже, скорее «куча мусора».

Напомним, что после обрушения подпорной стены были проведены расчеты, которые показали, чтобы отремонтировать все подпорные стены Владивостока понадобится, как минимум, 58 лет.

Екатерина Брязгунова







