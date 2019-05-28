Вечером в понедельник, 27 мая, в дальневосточной столице рухнула подпорная стена. Она погребла под собой несколько автомобилей, сообщает DEITA.RU. Происшествие случилось по адресу: улице Ладыгина, 11.





Как пишет паблик Экипажи ДПС, из-за проливного дождя рухнула подпорная стена, очень сильно досталось припаркованным автомобилям, как минимум четыре автомобиля не подлежат восстановлению.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Как отмечают местные жители, эта стена уже рушилась также во время непогоды пять лет назад, в мае 2014-го.









Екатерина Брязгунова