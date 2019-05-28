27 Май 2019, 23:06
Фото: подпорная стена рухнула в столице
Вечером в понедельник, 27 мая, в дальневосточной столице рухнула подпорная стена. Она погребла под собой несколько автомобилей, сообщает DEITA.RU. Происшествие случилось по адресу: улице Ладыгина, 11.
Как пишет паблик Экипажи ДПС, из-за проливного дождя рухнула подпорная стена, очень сильно досталось припаркованным автомобилям, как минимум четыре автомобиля не подлежат восстановлению.
Информации о пострадавших на данный момент не поступало.
Как отмечают местные жители, эта стена уже рушилась также во время непогоды пять лет назад, в мае 2014-го.
Екатерина Брязгунова
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