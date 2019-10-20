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Фото: погибла известная блогер-мотоциклист
Известная девушка-блогер умерла по дороге в больницу в Киеве, сообщает DEITA.RU. Страшные фото с места аварии опубликовала группа dtp.kiev.ua в Facebook.
По имеющейся информации, авария произошла на Гостомельской трассе. Мотоцикл врезался в левую часть автомобиля марки Volkswagen. Машина стояла на обочине и начинала движение. Видимо, водитель транспортного средства планировал развернуться и поехать в украинскую столицу.
Прибывшие на место серьезной аварии медики реанимировали девушку, однако по дороге в больницу она все-таки умерла.
Ранее DEITA.RU писало о том, что в российском Приморье также трагически скончалась девушка-байкер, более известная под псевдонимом Моника.
Екатерина Брязгунова