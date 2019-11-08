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авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Фото: полиция рассказала подробности смертельного ДТП

авто

Полиция раскрыла детали резонансного ДТП, в котором погиб ребенок, сообщает DEITA.RU.

Так, в ведомстве отметили, что на трассе между Владивостоком и аэропортом Кневичи произошла авария. Легковая машина Санг Енг Актион выезжала с островка безопасности на проезжую часть, когда в нее врезался большегруз Исудзу Гига. За рулем легковушки сидела 39-летняя жительница Владивостока, фурой же управлял 50-летний артемовец.

«В результате столкновения пятилетний пассажир Актиона скончался на месте происшествия», - подчеркнули в ведомстве.

Саму пассажирку и старшего семилетнего пассажира отправили в больницу.

Полиция отметила, что водительский стаж шофера грузовика составляет 23 года, а жительницы Владивостока – 3 года.

Следствие возбудило дело за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека по неосторожности. Санкция предусматривает до пяти лет тюрьмы.

 

Александра Маслова

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