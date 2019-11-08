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Фото: полиция рассказала подробности смертельного ДТП
Полиция раскрыла детали резонансного ДТП, в котором погиб ребенок, сообщает DEITA.RU.
Так, в ведомстве отметили, что на трассе между Владивостоком и аэропортом Кневичи произошла авария. Легковая машина Санг Енг Актион выезжала с островка безопасности на проезжую часть, когда в нее врезался большегруз Исудзу Гига. За рулем легковушки сидела 39-летняя жительница Владивостока, фурой же управлял 50-летний артемовец.
«В результате столкновения пятилетний пассажир Актиона скончался на месте происшествия», - подчеркнули в ведомстве.
Саму пассажирку и старшего семилетнего пассажира отправили в больницу.
Полиция отметила, что водительский стаж шофера грузовика составляет 23 года, а жительницы Владивостока – 3 года.
Следствие возбудило дело за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека по неосторожности. Санкция предусматривает до пяти лет тюрьмы.
Александра Маслова