В ночь на среду, 19 июня, в приморском городе Большой Камень произошел пожар в общежитии судостроительного колледжа, сообщает DEITA.RU.

Перепуганные студенты ранним утром обменивались фотографиями произошедшего и рассказывали, что якобы кто-то курил в комнате и начался пожар. Так как происшествие случилось ночью многие учащиеся попали в больницу в тяжелом состоянии.

Как пояснил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов, пожар, действительно, имел место быть. Но, к счастью, обошлось без пострадавших. К прибытию пожарных учащиеся, проживающие в общежитии, самостоятельного покинули здание.

«Да, был пожар на площади 12 метров квадратных. Комната одна. В 3 часа 38 минут поступило сообщение, спустя четыре минуты прибыли пожарные. Уже в 5 часов 13 минут пожар был ликвидирован. По сигналу тревоги было направлено 22 человека и семь единиц техники», — сказал Исаметов.

Екатерина Брязгунова



