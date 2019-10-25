Фото: пожар в ТОР уничтожил миллионы в Приморье

В четверг, 24 октября, горит завод «Кормбиосинтез» в приморской ТОР «Надеждинская», сообщает DEITA.RU. Фотографии с места происшествия, на которых четко видно, что горит крыша завода, быстро разлетелись по местным социальным сетям.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС России, информация о пожаре поступила в 17 часов 56 минут по местному времени. Звонивший утверждал, что произошло возгорание крыши здания в селе Шмидтовка. Отмечается, что здание еще строится и не введено в эксплуатацию.

Прибывшие на место происшествия пожарные, приступили к тушению. Открытое пламя было локализовано через 20 минут после вызова, а через 45 минут полностью потушено.

Площадь пожара составила 500 квадратных метров. К счастью, удалось обойтись без пострадавших.

Причины пожара выясняются.

Местные жители отмечают, что это одно из немногих ТОР Приморья, где, действительно, что-то строилось. Ведь на возведение такого заводика уходят десятки миллионов рублей.

Ранее во Владивостоке сгорел торговый центр «Максим», расположенный недалеко от въезда в город. Пожар начался в кафе на верхнем этаже. За сутки внушительное здание сгорело дотла.

Екатерина Брязгунова



