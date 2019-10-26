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Фото: Приморье накрыло снегом

лопата, снег, зима

В селе Чугуевка Приморского края пошел снег. Об этом сообщает DEITA.RU.

Фотографии настоящей зимней сказки в октябре по дороге в приморский поселок за считанные минуты разошлись по социальным сетям. Синоптики предсказывали выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега на северо-востоке края, но, как видно на фото ниже, центральную часть Приморья снегопады тоже не обошли стороной.

Напомним, в субботу, двадцать шестого октября, на некоторых территориях Приморья продолжатся ухудшения погоды. Дневные температурные показатели достигнут максимальных значений от нуля градусов до двенадцать градусов тепла. Местами продут очень интенсивные дожди с штормовым ветром до двадцать трех метров с секунду. Приморцам не советуют в субботу выезжать на море и к водоемам.

В ночь с субботы на воскресенье температура воздуха может опуститься до минус шести градусов, поэтому сотрудники МЧС России настоятельно рекомендуют водителям сегодня же сменить летнюю резину авто на зимнюю.

Екатерина Цой

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