Фото: пьяная автомобилистка протаранила припаркованные машины

Стать участником ДТП порой можно, даже не садясь за руль. Например, если просто припарковал свою машину рядом с домом, сообщает DEITA.RU.

Сообщество dps_vl сообщает, что вечером нетрезвая водитель Тойота Виста «собрала» носом несколько автомашин, припаркованных на придомовой территории возле дома на улице Тухачевского. По сообщению аварийных комиссаров, жительница Владивостока не смогла справиться с управлением и налетела на ряд машин.

Комментаторы новости замечают, что подобного рода ДТП – обычное дело, особенно, если машина выезжает во двор из-за поворота.

«У нас раз в 3-4 месяца бьют машины подобным образом. И люди все равно продолжают их ставить во дворе», - отмечает один из подписчиков паблика.

Многие участники сообщества неодобрительно высказывались о личности инициатора ДТП и о пьяном передвижении в автомобиле в частности.

Отметим, что «пьяные» ДТП – одни из распространенных в крае. Так, по состоянию на сентябрь 2019 года, за 9 месяцев в крае произошла 461 авария с участием нетрезвых лиц. В них погибло 48 человек, еще 316 получили травмы различной степени тяжести, было повреждено почти 800 авто.

Александра Маслова