Новости
У природы свой отопительный сезон
17 Октябрь 2019, 17:15
«Помогите» — новый развод у банкоматов набирает популярность
17 Октябрь 2019, 17:00
Русский крейсер попал на поздравительную открытку американского конгрессмена
17 Октябрь 2019, 16:45
Самые влиятельные женщины мира - сподвижница Навального и активист-аутист
17 Октябрь 2019, 16:30
Фонд «Восточный Порт» помог больнице Находки обновить автопарк
17 Октябрь 2019, 16:16
Фестиваль «На островах чудес» прошел на Сахалине
17 Октябрь 2019, 16:15
Долгожданные дороги появятся во Владивостоке
17 Октябрь 2019, 16:15
Школа практического врача объединила медиков самых разных профилей
17 Октябрь 2019, 16:05
Фото: ребенок застрял в ливневке
Чтобы вытащить застрявшую ногу ребенка в ливневке, приморским спасателям потребовалось двенадцать минут, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в Дальневосточном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.
В среду, 16 октября, юная жительница города Находки попала в безвыходную ситуацию. Ее миниатюрная ножка застряла в ливневке на улице Фрунзе. Находившиеся рядом взрослые не смогли самостоятельно извлечь ногу ребенка.
На место происшествие тут же прибыли спасатели, которые осмотрели ногу и приняли решение для оказания помощи раздвинуть металлические прутья. Операция по спасению юной «Золушки» продлилась целых двенадцать минут.
Ребенка осмотрел врач — медпомощь школьнице не потребовалась.
Екатерина Брязгунова