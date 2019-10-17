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Фото: ребенок застрял в ливневке

ливневка

Чтобы вытащить застрявшую ногу ребенка в ливневке, приморским спасателям потребовалось двенадцать минут, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в Дальневосточном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

В среду, 16 октября, юная жительница города Находки попала в безвыходную ситуацию. Ее миниатюрная ножка застряла в ливневке на улице Фрунзе. Находившиеся рядом взрослые не смогли самостоятельно извлечь ногу ребенка.

На место происшествие тут же прибыли спасатели, которые осмотрели ногу и приняли решение для оказания помощи раздвинуть металлические прутья. Операция по спасению юной «Золушки» продлилась целых двенадцать минут.

Ребенка осмотрел врач — медпомощь школьнице не потребовалась.

Екатерина Брязгунова

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