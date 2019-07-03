Год назад закрылся асфальтобетонный завод, и рабочие просто выбросили битум на улицу, сообщает DEITA.RU.



Экологическая катастрофа назревает в Воронежской области. В Павловском районе образовалась битумная речка. Как рассказали местные жители в паблике «Подслушано в Павловске», около года назад закрылся асфальтобетонный завод. Битум при этом не утилизировали, а бросили на улице, в яме. В жаркую погоду, а на западе России несколько недель стояла жара за +30 градусов, битум плавится и превращается в настоящую реку.

Эта черная река протекает вдоль федеральной трассы М4-Дон. Рядом находится гаражный кооператив. Раньше в эту реку попадали только животные - их судьба, к сожалению, неизвестна. Однако на выходных в расплавленный битум упал мужчина. Его удалось спасти: приехали сотрудники МЧС и вытащили мужчину. Пострадавшего доставили в больницу: врачи несколько часов оттирали ядовитую жидкость с тела.





Как говорят местные жители, эту проблему они поднимали неоднократно: местные власти ничего не предпринимают, чтобы спасти экологию и людей. Одна из местных жительниц рассказала, что случайно заехала в эту реку на машине: с кузова и колес битум еле отмылся.

Елена Миронова