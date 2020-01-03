telegr wh call

Новости

Как похудеть после Нового года, сказал диетолог

3 Январь 2020, 22:30

Фото: «резинопотрошителя» задержали в столице

3 Январь 2020, 21:15

«Дома в куртках»: город президентского внимания замерзает без отопления

3 Январь 2020, 21:01

Закон принят: отдавать квартиру мошенникам не придется

3 Январь 2020, 20:33

Миллиардер в ужасе: невозможно заработать из-за бедных россиян

3 Январь 2020, 19:45

Полиция предупреждает о мошенниках: названы все методы

3 Январь 2020, 19:15

«Совсем запретить»: Россияне высказались по поводу инициативы Милонова

3 Январь 2020, 18:42

Любители рыбалки утопили автомобиль

3 Январь 2020, 18:05

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Фото: «резинопотрошителя» задержали в столице

полиция

От рук мужчины за два дня пострадало порядка ста машин, сообщает DEITA.RU.

Во Владивостоке полиция задержала подозреваемого в массовом проколе резины. На протяжение двух дней предположительно этот мужчина резал и прокалывал покрышки у припаркованных авто в Первомайском районе Владивостока.

Фото задержанного опубликовал паблик dpskontrol125rus. На фото видно, что это тот же человек, которого заметили за преступлением днем в пятницу. В ночь на 3 января похожего мужчину также видели в районе улицы Черемуховой.

Однако не все горожане верят, что «резинопотрошитель» работал один.

«Серьезно? Один?? И столько машин пострадало?»

Другие в комментариях возмущены:

«Почему у него еще лицо целое?»

«Сейчас еще окажется, что со справкой – выплат ущерба не дождешься!».

Елена Миронова

резинопотрошитель
Источник изображения:

Читайте также:

Женщина кинулась на мужчину с ножом из-за колес

Лавочку ГИБДД «прикрыл» Верховный суд РФ

«Это год крысы»: десятки автомобилей остались без резины во Владивостоке

Популярное

«Быдло-пати»: бездетные приморцы возмущены поведением семей

Любители рыбалки утопили автомобиль

Женщина кинулась на мужчину с ножом из-за колес

Зарплаты вырастут у этих работников
Загрузка...
Загрузка...