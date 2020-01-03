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Фото: «резинопотрошителя» задержали в столице
От рук мужчины за два дня пострадало порядка ста машин,
сообщает DEITA.RU.
Во Владивостоке полиция задержала подозреваемого в массовом проколе резины. На протяжение двух дней предположительно этот мужчина резал и прокалывал покрышки у припаркованных авто в Первомайском районе Владивостока.
Фото задержанного опубликовал паблик dpskontrol125rus. На фото видно, что это тот же человек, которого заметили за преступлением днем в пятницу. В ночь на 3 января похожего мужчину также видели в районе улицы Черемуховой.
Однако не все горожане верят, что «резинопотрошитель» работал один.
«Серьезно? Один?? И столько машин пострадало?»
Другие в комментариях возмущены:
«Почему у него еще лицо целое?»
«Сейчас еще окажется, что со справкой – выплат ущерба не дождешься!».
Елена Миронова