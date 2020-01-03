Фото: «резинопотрошителя» задержали в столице

От рук мужчины за два дня пострадало порядка ста машин, сообщает DEITA.RU.



Во Владивостоке полиция задержала подозреваемого в массовом проколе резины. На протяжение двух дней предположительно этот мужчина резал и прокалывал покрышки у припаркованных авто в Первомайском районе Владивостока.

Фото задержанного опубликовал паблик dpskontrol125rus. На фото видно, что это тот же человек, которого заметили за преступлением днем в пятницу. В ночь на 3 января похожего мужчину также видели в районе улицы Черемуховой.

Однако не все горожане верят, что «резинопотрошитель» работал один.

«Серьезно? Один?? И столько машин пострадало?»

Другие в комментариях возмущены:

«Почему у него еще лицо целое?»

«Сейчас еще окажется, что со справкой – выплат ущерба не дождешься!».

Елена Миронова