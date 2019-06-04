Возмущения и недовольство россиян услугами в сфере ЖКХ тема, похоже, бесконечная. В Сети обсуждается еще одна вопиющая несправедливость, сообщает DEITA.RU.Гражданка пишет: «Получила квитанцию от Примтепла за май. Воды не было с апреля, а в квитанциях стоят суммы к оплате за горячую воду и подогрев воды. Почему люди молча платят и не оспаривают? Может, люди хотя бы глаза откроют и не заплатят за эти услуги, которых не было?»В ответ пользователи Сети прокомментировали нелестными словами действия вышеупомянутой компании и посоветовали столкнувшимся сходу обращаться в прокуратуру, не тратя время и нервы зря.

Анастасия Туркова



