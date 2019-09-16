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Фото: ручного хищника обнаружили у берегов Владивостока
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Во Владивостоке ручными могут быть не только тигры и лисы, сообщает DEITA.RU. Такое безапелляционное заявление сделала жительница дальневосточной столицы.
В своем аккаунте Instagram valya5413 девушка выложила удивительную фотографию, которая демонстрирует, что на Русском острове живут абсолютно ручные нерпы. Они без опаски плавают рядом с людьми и ничего не боятся.
Подписчики пришли в неописуемый восторг. «Прелесть! Я с тремя белухами плавала. Это что-то сказочное, ощущения просто восторг», «Главное беречь этих животных, чтобы и дальше радовали своим появлением. Особенно от гостей с Азии», — пишут люди.
Стоит заметить, что нашлись и те, кто смог объяснить появление ларги возле человека: «Вообще-то ларги сторонятся людей... Так что рано умиляться – животное, скорее всего, или больно, или ранено».
Екатерина Брязгунова