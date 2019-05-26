26 Май 2019, 17:43
Фото: рыболовецкий траулер загорелся в поселке
Источник изображения: DEITA.RU
В приморском поселке Преображение у причальной стенки пожарные тушат рыболовецкий траулер, сообщает DEITA.RU.
Источник изображения: ГУ МЧС России по Приморскому краю
Как рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю, в воскресенье, 26 мая, в 11 часов 40 минут по местному времени пожарным поступила информация о пожаре на большом морозильном рыболовецком траулере. На место происшествия прибыли пожарные и приступили к тушению в трюме судна.
Отмечается, что пострадавших нет. Во время прибытия спасателей на борту экипажа не было.
В настоящее время ведутся работы по тушению пожара и проливка трюма.
Екатерина Брязгунова
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