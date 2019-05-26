Как рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю, в воскресенье, 26 мая, в 11 часов 40 минут по местному времени пожарным поступила информация о пожаре на большом морозильном рыболовецком траулере. На место происшествия прибыли пожарные и приступили к тушению в трюме судна.

Отмечается, что пострадавших нет. Во время прибытия спасателей на борту экипажа не было.

В настоящее время ведутся работы по тушению пожара и проливка трюма.

Екатерина Брязгунова