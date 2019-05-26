Днем в воскресенье, 26 мая, на приморской трассе случилось дорожно-транспортное происшествие, сообщает DEITA.RU.

Фотографии с места аварии в Михайловском районе в сторону села Ляличи опубликовал паблик «Экипажи ДПС».





Как говорят очевидцы, Nissan X-Trail собирался повернуть, а универсал в него въехал. Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Автомобили получили серьезные механические повреждения.





Екатерина Брязгунова