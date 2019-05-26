26 Май 2019, 21:30
Фото с места аварии появились в Сети
Источник изображения: DEITA.RU
Днем в воскресенье, 26 мая, на приморской трассе случилось дорожно-транспортное происшествие, сообщает DEITA.RU.
Фотографии с места аварии в Михайловском районе в сторону села Ляличи опубликовал паблик «Экипажи ДПС».
Как говорят очевидцы, Nissan X-Trail собирался повернуть, а универсал в него въехал. Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Автомобили получили серьезные механические повреждения.
Екатерина Брязгунова
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