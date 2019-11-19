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Фото с места жесткой аварии показали в Сети

ДТП, авария, знак аварийной остановки, происшествие

Жесткое ДТП случилось во вторник, 19 ноября, в Приморье. Кадры с места происшествия опубликовал паблик «Экипажи ДПС».

По словам очевидцев, серьезная авария в городе Артеме случилась в районе остановки Рассвет, на выезде из города в сторону Находки.

Судя по кадрам, участниками аварии стали как минимум два легковых автомобиля. Лобовое столкновение оставило неизгладимые следы на капоте одного из участников аварии. Скорее всего машины восстановлению не подлежат.

Сведений о количестве пострадавших не поступало.

Ранее прошла информация, что из-за снегопада и гололеда жители Приморья были вынуждены снимать верхнюю одежду и кидать ее на проезжую часть, чтобы транспорт смог проехать.

Екатерина Брязгунова

фото

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