Серьёзное ДТП произошло на острове Русском, около выезда с посёлка Парис, сообщает DEITA.RU.

По имеющейся информации, с участием машины службы «Такси» Toyota Premio и Honda Inspire. В результате столкновения автомобиль такси оказался на крыше, а Honda залетел на бордюр.

Со слов участника на Inspire, в серьезной аварии виноват таксист, однако он не признает своей вины. В связи с этим водитель иномарки разыскивает очевидцев, которые стали свидетелями ДТП в 6 часов 40 минут по местному времени. «Если кто-то проезжал мимо и есть запись видеорегистратора, просьба позвонить по номеру 8-914-794-56-91», — обращается знакомый водителя к автомобилистам города.

Екатерина Брязгунова



