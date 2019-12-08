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Фото: Сотни приморцев рискуют жизнь

лед трещена

Любители подледного лова в Приморье высыпали на тонкий лед в районе полуострова Песчаного в воскресенье, 8 декабря, сообщает DEITA.RU. Кадры соответствующего опубликовал паблик dpscontrol125rus.

По словам очевидцев, на полуострове Песчаном, на Мелководной, лед уже 25 сантиметров. Желающих выйти на лед воскресным утром оказалось полным-полно. «Ну и наваги с зубарем немного есть», — уточнил мужчина.

В свою очередь в ГУ МЧС России по Приморскому краю заявило о том, что на данный момент выход на лед опасен для жизни, поэтому жителям региона не стоит рисковать. При этом в ведомстве уточнили, что, если толщина льда в пресном водоеме превышает 10 сантиметров, а в соленом — 15 сантиметров, выходить на лед абсолютно безопасно.

Екатерина Брязгунова

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