Новости
Новый документ на автомобили напугал депутатов
8 Декабрь 2019, 13:59
Фото: Сотни приморцев рискуют жизнь
8 Декабрь 2019, 13:29
Свершилось: 31 декабря объявили выходным
8 Декабрь 2019, 12:59
Крупный торговый центр сгорел на Дальнем Востоке - фото
8 Декабрь 2019, 12:29
«Что за бред» — в российских дворах запрещено парковаться
8 Декабрь 2019, 11:59
Добра хотела: россиянку оштрафовали за поступок матери
8 Декабрь 2019, 11:28
Брошенный автобус возмущает столичных жителей – фото
8 Декабрь 2019, 10:58
Сбербанк порадовал клиентов: три главных изменения месяца
8 Декабрь 2019, 10:28
Фото: Сотни приморцев рискуют жизнь
Любители подледного лова в Приморье высыпали на тонкий лед в
районе полуострова Песчаного в воскресенье, 8 декабря, сообщает DEITA.RU. Кадры
соответствующего опубликовал паблик dpscontrol125rus.
По словам очевидцев, на полуострове Песчаном, на Мелководной, лед уже 25 сантиметров. Желающих выйти на лед воскресным утром оказалось полным-полно. «Ну и наваги с зубарем немного есть», — уточнил мужчина.
В свою очередь в ГУ МЧС России по Приморскому краю заявило о том, что на данный момент выход на лед опасен для жизни, поэтому жителям региона не стоит рисковать. При этом в ведомстве уточнили, что, если толщина льда в пресном водоеме превышает 10 сантиметров, а в соленом — 15 сантиметров, выходить на лед абсолютно безопасно.
Екатерина Брязгунова