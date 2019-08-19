19 Август 2019, 10:15
Фото: спецтехника уничтожила магазинчик в центре столицы
Источник изображения: DEITA.RU
Витрина элитного магазина пострадала от мусоровоза ранним утром в понедельник, 19 августа, сообщает DEITA.RU. Кадры с эпичного места происшествия опубликовал паблик dps.control.
По словам очевидцев, спецтехника въехала в магазин, расположенный по адресу: дом номер семь по улице Светланской.
Судя по кадрам, происшествие случилось сразу после проезда арки. Многотонный мусоровоз въехал в окно магазинчика, выбив стекло и практически снеся оконный проем.
О пострадавших на данный момент не поступало.
Екатерина Брязгунова
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