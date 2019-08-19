Витрина элитного магазина пострадала от мусоровоза ранним утром в понедельник, 19 августа, сообщает DEITA.RU. Кадры с эпичного места происшествия опубликовал паблик dps.control.

По словам очевидцев, спецтехника въехала в магазин, расположенный по адресу: дом номер семь по улице Светланской.

Судя по кадрам, происшествие случилось сразу после проезда арки. Многотонный мусоровоз въехал в окно магазинчика, выбив стекло и практически снеся оконный проем.

О пострадавших на данный момент не поступало.

Екатерина Брязгунова







