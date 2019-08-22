Смешное фото появилось в социальных сетях Приморья. Байкер затащил в пассажирский автобус мотоцикл и таким образом добирался до места назначения, сообщает DEITA.RU. Фото появилось в паблике nn_vladivostok.

По имеющейся информации, странный инцидент произошел во Владивостоке. Байкер умудрился затащить свой мотоцикл на остановке «Некрасовская».

Стоит отметить, что, судя по афише, которая размещена в автобусе, типичном для дальневосточной столицы, история произошла совсем недавно: баннер, размещенный на стекле совсем свеженький. «Гала-концерт лауреатов XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского из стран АТР» состоится уже 5 сентября на Приморской сцене Мариинского театра.

История вызвала бурные обсуждения в Сети. «Байкеры Владивостока этим летом», «Когда бухнул, а домой надо ехать», «Зайдет бабка и сгонит его с мотоцикла, т.к. свободных сидячих мест не окажется», «Когда кончился бенз», «Лужи объезжает», «Но это не похоже на морг тысячекоечной», «Такого я ещё не видел...», — пишут комментаторы.

Екатерина Брязгунова



