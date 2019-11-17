Фото: столичный гонщик опрокинул микроавтобус

Жесткое ДТП случилось в дальневосточной столице в воскресенье, 17 ноября, сообщает DEITA.RU. Соответствующие фотографии разместил известный паблик Instagram.

По словам очевидцев, авария произошла на подъеме с улицы Луговой в сторону улицы Баляева. Prius перестраивался и ударил Caravan, от удара микроавтобус занесло и после столкновения с бордюром он перевернулся.

Отмечается, что водитель Toyota Prius оказался неаккуратным водителем. Он старался очень быстро куда-то доехать, но не получилось.

Пострадал ли кто-то в аварии, не известно.

Ранее стало известно, что большое количество смертельных аварий на российских дорогах происходит из-за низкого качества образования в автошколах.

Екатерина Брязгунова







