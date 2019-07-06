Источник изображения: DEITA.RU
Пользователи соцсетей в
гневе, сообщает DEITA.RU.
Стриптизерши из белорусского города Гродно решили устроить откровенную фотосессию на Кургане Славы. Девушки в мини-юбках и лифчиках танцевали возле советского танка, а некоторые залезли на него.
Так стриптизерши решили позвать гостей на вечеринку в клуб. Но пользователи соцсетей не оценили такой креатив.
«Срамота».
«Будем надеяться, полиция обратит внимание».
При этом владельцы клуба не видят ничего плохого в таком фото. «Мы гордимся нашей страной. Понимайте как хотите», – написал представитель клуба в соцсетях.
Елена Миронова
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