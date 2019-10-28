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Фото: таксист отправил пассажира на больничную койку
Стиль вождения таксистов приморской столицы снова привел к ДТП. В результате пренебрежения правилами дорожного движения был госпитализирован пассажир, сообщает DEITA.RU.
Так, согласно сообщению в dps.control, такси известной в городе марки двигалось со стороны Семеновской в сторону Покровского парка. В том же направлении ехал и водитель Тойота Sai, держа свой путь со стороны Светланской улицы. В то время, когда водитель Sai проезжал на зеленый свет, таксист поехал на запрещающий сигнал светофора, что привело к столкновению.
В результате ДТП серьезно пострадал пассажир такси, его госпитализировали. Подробностей насчет его состояния пока не известно. Сам автомобиль находится в плачевном состоянии – у него разбита передняя, боковая и задняя часть, возможно, его неслабо «развернуло» на встречке.
В комментариях к новости уже появились высказывания насчет низкого профессионализма таксистов и их пренебрежения к правилам дорожного движения, а зачастую и к нормам поведения.
Это далеко не единичный случай демонстрации крайнего непрофессионализма со стороны таксистов. Проезд на красный сигнал, разгон перед «зеброй», любовь к «игре в шашечки» и подрезам – только неполный перечень их «заслуг».
Напомним, не так давно жительница Владивостока жаловалась на грубость и хамство со стороны водителя, который запер пассажирку в машине, не давал выйти и угрожал изнасилованием просто за то, что у него не нашлось сдачи с крупной купюры (двести рублей), предложенной девушкой.
Александра Маслова