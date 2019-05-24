В пятницу, 24 мая, спасатели локализовали пожар на судне, стоящем у причала во Владивостоке, об этом DEITA.RU сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Как рассказали в ведомстве, на 44-м причале, в районе улицы Калинина, на сейнере-трайлере загорелась каюта. Соответствующее сообщение поступило спасателям в 14 часов 55 минут.

Прибывшие на место происшествия спасатели через девять минут, потушили возгорание. На это им потребовалось около часа.

Площадь возгорания составляет 70 квадратных метров.

Стоит отметить, что в этот же день пожар случился на ремонтируемом судне, находящемся на 7-м причале на улице Судоремонтной в Находке. Здесь пожар удалось потушить быстрее. Никто также не пострадал.









Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Екатерина Брязгунова