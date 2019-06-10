В воскресенье, 9 июня, трехголовое морское чудовище обнаружили финские пограничники в Финском заливе в российских водах, сообщает DEITA.RU.

Ранним утром стражи морского порядка получили сигнал о том, что со стороны России к границе подходит неопознанное судно. Впрочем, ничего не обычного — стандартная практика. Таким образом патрульный катер отправился на задание. Каким же было удивление местных пограничников, когда из тумана выплыла одна драконья голова, а затем еще парочка.

Разумеется, очевидцы сразу же решили, что коллеги им никогда в жизни не поверят, поэтому сфотографировали «чудище», которое оказалось просто-напросто российской яхтой длиной 10-12 метров. Снимок береговая охрана разместила на своей странице Suomenlahden merivartiosto в Facebook.

Стоит отметить, что ранее пограничники видели яхты, напоминающие сауны, но драконов под парусами видеть еще никому не приходилось.

Екатерина Брязгунова