Многотонная машина врезалась в жилой дом, сообщает DEITA.RU.



В пятницу, 12 июля, во Владивостоке произошло серьезное ДТП на улице Нейбута. Об этом сообщает паблик dps_vl в «Инстаграм» со ссылкой на очевидцев.

По данным источника, грузовик двигался по дороге вдоль дома №85 по улице Нейбута. В этот момент у него отказали тормоза. Единственный вариант остановить многотонную машину, летевшую с пригорка в другие авто, предпринял водитель. Он врезался в дом, таким образом и остановился. О пострадавших не сообщается.





Елена Миронова