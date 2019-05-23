23 Май 2019, 17:47
Фото: «ученик» разбился в лобовом ДТП
Источник изображения: DEITA.RU
ДТП с участием автомобиля автошколы произошло в дальневосточной столице в четверг, 23 мая, сообщает DEITA.RU. Фотографии с места происшествия опубликовал паблик dps.control.
По словам очевидцев, Nissan Primera выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с машиной автомобильной школы. Оба участника аварии получили механические повреждения капота.
Информации о пострадавших не поступало.
Екатерина Брязгунова
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