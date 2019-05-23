ДТП с участием автомобиля автошколы произошло в дальневосточной столице в четверг, 23 мая, сообщает DEITA.RU. Фотографии с места происшествия опубликовал паблик dps.control.

По словам очевидцев, Nissan Primera выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с машиной автомобильной школы. Оба участника аварии получили механические повреждения капота.





Информации о пострадавших не поступало.

Екатерина Брязгунова