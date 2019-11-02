Фото: в жестком ДТП пострадали два человека

Полицейские Владивостока проводят проверку по факту серьезной аварии на улице Днепровской, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в УМВД России по Приморскому краю, женщине, провоцировавшийся было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, однако она отказалась. Автомобилистке 50 лет.

По имеющейся информации, она находилась за рулем Toyota Rush и не справилась с управлением и выехала на встречку, где лоб в лоб столкнулась с Toyota Corolla Axio. В пострадавшем автомобиле за рулем также была женщина, жительница Благовещенска.

В больницу отправлены и водитель, и пассажир Axio. Позднее виновница аварии также была доставлена в больницу, так как почувствовала себя плохо.

Екатерина Брязгунова



