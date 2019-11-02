Новости
Приморское КПРФ и «красный губернатор» открестились друг от друга
2 Ноябрь 2019, 17:51
Стало известно, почему мужчин больше не радует секс
2 Ноябрь 2019, 17:28
Фото: в жестком ДТП пострадали два человека
2 Ноябрь 2019, 16:57
Штраф ГИБДД хотят увеличить в семь раз
2 Ноябрь 2019, 16:19
Новые полномочия силовиков подтвердили в МВД
2 Ноябрь 2019, 15:59
Назван легкий способ получать пенсию в 50 тысяч
2 Ноябрь 2019, 15:29
Приморец Александр Захаров стал Чемпионом мира по кикбоксингу
2 Ноябрь 2019, 14:59
«Сколько можно?» — водители жалуются на ГИБДД
2 Ноябрь 2019, 14:29
Фото: в жестком ДТП пострадали два человека
Полицейские Владивостока проводят проверку по факту серьезной аварии на улице Днепровской, сообщает DEITA.RU.
Как рассказали в УМВД России по Приморскому краю, женщине, провоцировавшийся было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, однако она отказалась. Автомобилистке 50 лет.
По имеющейся информации, она находилась за рулем Toyota Rush и не справилась с управлением и выехала на встречку, где лоб в лоб столкнулась с Toyota Corolla Axio. В пострадавшем автомобиле за рулем также была женщина, жительница Благовещенска.
В больницу отправлены и водитель, и пассажир Axio. Позднее виновница аварии также была доставлена в больницу, так как почувствовала себя плохо.
Екатерина Брязгунова