Вечером во вторник, 25 июня, в дальневосточной столице произошло ДТП с участием грузовика, сообщает DEITA.RU. Кадры с места происшествия, которое случилось на Военном шоссе, опубликовал паблик «Экипажи ДПС».

Prius двигался по Народному проспекту в сторону Водоканала и не справился с управлением, когда перед ним неожиданно повернул грузовик. В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля, у него черепно-мозговая травма от удара об лобовое стекло. Водитель грузовика от госпитализации отказался.

Стоит напомнить, что аварии на улицах российских городов чаще всего случаются из-за нарушения правил дорожного движения, иногда по невнимательности. Так, в 2018 году всего на дорогах Приморья произошло свыше 2,5 тысячи ДТП, в которых погибли более 100 человек.

Екатерина Брязгунова







