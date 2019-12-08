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Фото: въезд в известный торговый центр блокирован
Вечером в воскресенье, 8 декабря, на въезде на парковку торгового центра «Калина Молл» во Владивостоке случилось курьезное ДТП, сообщает DEITA.RU. Кадры с места происшествия опубликовал паблик «Экипажи ДПС».
Как рассказали очевидцы, два водителя легковых автомобилей не смогли поделить проезд на парковку, в результате чего перегородили его и буквально заблокировали.
«Чтобы вообще никто не смог заехать», — негодуют желающие посетить «Калину Молл».
Ранее прошла информация о том, что по ночам в этом торговом центре тестируют пожарную сигнализацию, из-за чего люди, проживающие рядом не могут спокойно спать.
Екатерина Брязгунова