Фото: въезд в столицу заблокирован

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Пробка растянулась на много километров при въезде во Владивосток по трассе от Шкотова до Штыкова в воскресенье, пятнадцатого сентября, сообщает DEITA.RU.

Местные жители и приезжие не могут попасть в город уже несколько часов, авто продвигаются по дороге по метру, постоянно останавливаясь.

Как видно по Яндекс.Картам, въезд в город сильно затруднен. Традиционная пробка растянулась далеко за пределы видимости.Стоит отметить, что на объездной трассе тоже пробка, поэтому у желающих ускорить путь по трассе Седанка - Патрокл ничего не получится.

Анастасия Туркова


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