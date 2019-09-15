Фото: въезд в столицу заблокирован

Пробка растянулась на много километров при въезде во Владивосток по трассе от Шкотова до Штыкова в воскресенье, пятнадцатого сентября, сообщает DEITA.RU.



Местные жители и приезжие не могут попасть в город уже несколько часов, авто продвигаются по дороге по метру, постоянно останавливаясь.

Как видно по Яндекс.Картам, въезд в город сильно затруднен. Традиционная пробка растянулась далеко за пределы видимости.Стоит отметить, что на объездной трассе тоже пробка, поэтому у желающих ускорить путь по трассе Седанка - Патрокл ничего не получится.

Анастасия Туркова











