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Многокилометровая пробка сковала важную трассу
15 Сентябрь 2019, 17:15
Фото: въезд в столицу заблокирован
15 Сентябрь 2019, 21:01
Пробка растянулась на много километров при въезде во
Владивосток по трассе от Шкотова до Штыкова в воскресенье, пятнадцатого
сентября, сообщает DEITA.RU.
Местные жители и приезжие не могут попасть в город уже несколько часов, авто продвигаются по дороге по метру, постоянно останавливаясь.
Как видно по Яндекс.Картам, въезд в город сильно затруднен. Традиционная пробка растянулась далеко за пределы видимости.Стоит отметить, что на объездной трассе тоже пробка, поэтому у желающих ускорить путь по трассе Седанка - Патрокл ничего не получится.
Анастасия Туркова
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