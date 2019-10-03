Фото: Владивосток переименовали в Сети

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Владивосток, центр

Смешная карта Владивостока появилась в социальных сетях, сообщает DEITA.RU.

В паблике nn_vladivostok опубликована карта дальневосточной столицы, на которой размещена огромная красная печать. На оттиске крупными буквами написано: «БордюроГрад. Checked».

Людям настолько надоели раскопанные правые полосы на главных автомобильных дорогах города, что в комментариях столичные жители тут же откликнулись на смешную картинку. «Бордюросток», Олегостан! Почему за столько нового меру зарплату не увеличивают», «Любимый Кротогород», «Бордюрогорск», Бордюр Сити», «Бордюроклад», — смеются люди, придумывая все более оригинальные названия.

Нашлись и защитники местных руководителей. «Вы можете дальше плеваться, но я впервые за многие годы вижу ремонт дороги до Партизанска, реконструкцию дворов в Артёме, ремонт мостов и освещённые улицы», — пишут в комментариях.

Однако они забыли вспомнить, как на Фадеева свежеуложенный асфальт превратился в огромную яму посредине дороги, а на улице Борисенко участок был уложен заново.

Кроме того, на совещании с вице-премьером Максимом Акимовым глава Приморья Олег Кожемяко подтвердил, что на данный момент по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» работы выполнены всего лишь на 30 процентов. Хотя меньше чем через месяц они должны быть готовы полностью, потому что договоры заканчиваются в конце октября.

Екатерина Брязгунова

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