Массовое ДТП случилось в пригороде дальневосточной столицы в воскресенье, 16 июня, сообщает DEITA.RU. Фото с места происшествия опубликовал паблик «Экипажи ДПС».

По словам очевидцев, авария произошла перед съездом на Садгород, в сторону города. Водитель Kia Bongo не заметил Subaru, который стоял на средней полосе. От удара Impreza отлетела в Nissan X-Trail, который двигался по крайней левой.

Информации о пострадавших не поступало. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД.

Ранее прошла информация о том, что днем ранее, 15 июня, на Шаморовской трассе тоже случилось массовое ДТП с участием трех транспортных средств. Микроавтобус от мощного удара перевернулся, а два автомобиля улетели в кювет.

Екатерина Брязгунова







