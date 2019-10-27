Фото: водителей спального района ждет неприятный сюрприз

Житель Владивостока спускает колеса автомобилям, которые припаркованы якобы на пожарном проезде, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет паблик «Экипажи ДПС».

По словам очевидца, без колес остались те автомобилисты, которые припарковались в районе дома 114а по проспекту Красного знамени возле шлагбаума.

«На вопрос, зачем он спускает колеса, ответил: якобы это пожарный проезд, и они загораживают проезд пожарной машины, тем самым подвергая опасности его семью. На слова, что нет знака стоянка запрещена и что много места проехать спецтехнике, сказал: «Тут нельзя ставить» и продолжил спускать», — рассказывает очевидцев.

В Сети многие пользователи высказались против таких действий, тем более что теперь автомобилисты даже отъехать не смогут и будут дальше якобы загораживаться пожарный проезд.

Стоит отметить, что нашлись и те, кто решил поддержать «активиста». «Приглашаю его в наш двор, позаботиться о безопасности жителей наших домов. А то накидают своих вёдер посередине дороги, а ты проезжай, как хочешь, хотя стоянки полупустые стоят», — пишут комментаторы.

Екатерина Брязгунова



