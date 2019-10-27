Фото: водителей спального района ждет неприятный сюрприз

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Житель Владивостока спускает колеса автомобилям, которые припаркованы якобы на пожарном проезде, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет паблик «Экипажи ДПС».

По словам очевидца, без колес остались те автомобилисты, которые припарковались в районе дома 114а по проспекту Красного знамени возле шлагбаума.

«На вопрос, зачем он спускает колеса, ответил: якобы это пожарный проезд, и они загораживают проезд пожарной машины, тем самым подвергая опасности его семью. На слова, что нет знака стоянка запрещена и что много места проехать спецтехнике, сказал: «Тут нельзя ставить» и продолжил спускать», — рассказывает очевидцев.

В Сети многие пользователи высказались против таких действий, тем более что теперь автомобилисты даже отъехать не смогут и будут дальше якобы загораживаться пожарный проезд.

Стоит отметить, что нашлись и те, кто решил поддержать «активиста». «Приглашаю его в наш двор, позаботиться о безопасности жителей наших домов. А то накидают своих вёдер посередине дороги, а ты проезжай, как хочешь, хотя стоянки полупустые стоят», — пишут комментаторы.

Екатерина Брязгунова

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