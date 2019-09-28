Новости
Такие протоколы подписывать ни в коем случае нельзя
28 Сентябрь 2019, 01:30
Фото: возмутительные наряды молодоженов взорвали Сети
28 Сентябрь 2019, 00:30
Нет дыма без огня: известный хоккеист неоднозначно отреагировал на допинг-скандал
27 Сентябрь 2019, 23:45
Новое оборудование для спасения детских жизней закупили в Приморье
27 Сентябрь 2019, 23:31
«Бензиновый Армагеддон» душит регионы России
27 Сентябрь 2019, 23:15
Международный марафон соберёт в столице порядка 4000 участников
27 Сентябрь 2019, 22:54
Минфин разрешил тотальную слежку за россиянами
27 Сентябрь 2019, 22:45
Видео: погоня за шхунами КНДР в Японском море
27 Сентябрь 2019, 22:15
Фото: возмутительные наряды молодоженов взорвали Сети
28 Сентябрь 2019, 00:30
Необычные наряды десяти молодоженов вызвали бурную реакцию пользователей одной из популярных социальных сетей во всем мире, сообщает DEITA.RU.
Неизвестный опубликован фотографию трех держащихся за руки пар, выходящих из ЗАГСа, в сообществе под названием «Вот и мне стыдно за эту свадьбу» («that’s it i’m wedding shaming»). Через считанные секунды счастливое фото «обросло» тысячами самых разных комментариев: от неодобрительных до ироничных. А все потому, что молодые люди решили сыграть свадьбу, нарядившись в нижнее белье и раскрасив тела под традиционные свадебные наряды.
«И действительно. Зачем отдавать «бешеные» деньги за «одноразовые» костюмы, если существует краска для тела?», - подписал снимок неизвестный.
Большинство интернет-пользователей отреагировали на необычную выходку молодоженов фразами «мой ночной кошмар» и «смотреть противно». Другие с юмором отметили особую уверенность и силу духа молодых людей, сумевших и сэкономить несколько тысяч долларах, и сделать свой праздник по-настоящему незабываемым.
Екатерина Цой
Екатерина Цой