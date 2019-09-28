Фото: возмутительные наряды молодоженов взорвали Сети

Необычные наряды десяти молодоженов вызвали бурную реакцию пользователей одной из популярных социальных сетей во всем мире, сообщает DEITA.RU.

Неизвестный опубликован фотографию трех держащихся за руки пар, выходящих из ЗАГСа, в сообществе под названием «Вот и мне стыдно за эту свадьбу» («that’s it i’m wedding shaming»). Через считанные секунды счастливое фото «обросло» тысячами самых разных комментариев: от неодобрительных до ироничных. А все потому, что молодые люди решили сыграть свадьбу, нарядившись в нижнее белье и раскрасив тела под традиционные свадебные наряды.

«И действительно. Зачем отдавать «бешеные» деньги за «одноразовые» костюмы, если существует краска для тела?», - подписал снимок неизвестный.

Большинство интернет-пользователей отреагировали на необычную выходку молодоженов фразами «мой ночной кошмар» и «смотреть противно». Другие с юмором отметили особую уверенность и силу духа молодых людей, сумевших и сэкономить несколько тысяч долларах, и сделать свой праздник по-настоящему незабываемым.

Екатерина Цой

Екатерина Цой



