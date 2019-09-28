Фото: возмутительные наряды молодоженов взорвали Сети

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Свадьба

Необычные наряды десяти молодоженов вызвали бурную реакцию пользователей одной из популярных социальных сетей во всем мире, сообщает DEITA.RU.

Неизвестный опубликован фотографию трех держащихся за руки пар, выходящих из ЗАГСа, в сообществе под названием «Вот и мне стыдно за эту свадьбу» («that’s it i’m wedding shaming»). Через считанные секунды счастливое фото «обросло» тысячами самых разных комментариев: от неодобрительных до ироничных. А все потому, что молодые люди решили сыграть свадьбу, нарядившись в нижнее белье и раскрасив тела под традиционные свадебные наряды.

«И действительно. Зачем отдавать «бешеные» деньги за «одноразовые» костюмы, если существует краска для тела?», - подписал снимок неизвестный.

Большинство интернет-пользователей отреагировали на необычную выходку молодоженов фразами «мой ночной кошмар» и «смотреть противно». Другие с юмором отметили особую уверенность и силу духа молодых людей, сумевших и сэкономить несколько тысяч долларах, и сделать свой праздник по-настоящему незабываемым.   

Екатерина Цой

Екатерина Цой

фото

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