Высокая подпорная стена обрушилась в самом сердце Владивостока в среду, 28 августа, сообщает DEITA.RU. Фотографии с места происшествия опубликовал паблик «Экипажи ДПС».

По словам очевидцев, неприятный инцидент случился в районе седьмого дома по улице Почтовой.

По имеющейся информации, обрушились десятки железобетонных блоков. Высота подпорной стены ранее составляла семь метров, а протяженность ее — тридцать метров.

Завален подъезд жилого дома.

Екатерина Брязгунова