Фото: Жилой дом обрушился в Приморье

Обновление 10.40

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователями на данный момент установлено, что погибла женщина 44 лет. Обрушение произошло из-за аварийного водонагревателя в соседней квартире. Также эксперты не исключают какой-то иной бытовой фактор.

Ранее

В ночь на среду, 15 октября, в Приморском крае произошло обрушение пятиэтажного панельного дома, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по региону.

Как поведали в ведомстве, в Новонежино произошло обрушение потолочной плиты, стены и лестничного пролета между четвертым и пятым этажами в третьем подъезде пятиэтажки по улице Авиаторов. Сразу после обрушения из проблемного подъезда самостоятельно вышли 19 человек.

Во время проведения разборов на месте обрушения было найдено тело погибшей женщины.

На месте ЧП работают три единицы техники и семеро спасателей. Кроме того, для экстренного реагирования сразу после обрушения прибыли медики, полицейские, местные власти.

В клубе населенного пункта организован пункт временного размещения.

Екатерина Брязгунова



