telegr wh call

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Новости партнеров

Фотогалерея: ветеранский форум прошел в Приморье

10 Сентябрь 2019, 16:45

фото

Х Дальневосточный ветеранский форум прошел на острове Попова вблизи Владивостока с 5 по 9 сентября, сообщает DEITA.RU. Мероприятие организовали представители ПКО ВООВ «Боевое Братство».

Форум проходил в рамках проекта «Память сильнее времени». В нем приняли участие 154 человека, в том числе руководители и члены местных отделений «Боевое Братство», Волонтерской Роты Боевого Братства, члены организации «Дети войны», народный хор «Черемушки» из Шкотовского района, народный хор ветеранов и молодежи «Содружество».

На форуме можно было не только узнать что-то новое во время образовательных мероприятий, а также встретиться с руководителями местных организаций и принять участие в спортивных состязаниях и приобщиться к культуре.

Кроме того, в ходе форума удалось подвести итоги прошлогодней работы, поставить задачи на предстоящий год, ведь он обозначится значимой для всех ветеранов датой — 75 лет со Дня Великой Победы над фашистской Германией.

Как рассказали организаторы форума, председатель исполкомитета «Боевое Братство» Виктор Донец провел занятие о возможных формах проведения уроков мужества в школах и раздал методические материалы. Координатор творческих конкурсов Юлия Тимошенко презентовала проект «Память сильнее времени» и рассказала, каким образом будет проведен конкурсы рисунков «Что такое подвиг» и сочинений «Память сильнее времени». Оба конкурса проводятся в Приморском крае.

Екатерина Брязгунова  

фото
фото
фото
фото
фото
фото
фото
фото

Читайте также:

"Боевое братство" провело XI Молодежный форум «Поколение — 2019» в Приморье "Боевое Братство" открыло новый мемориал в Приморье "Боевое Братство" подвело итоги учебной смены

Последнее

Блокировать счета россиян будут по-новому

Россиянам придумали наказание за ложный вызов скорой

Скоро траты на бензин опустошат кошельки автолюбителей

Стоимость услуг ЖКХ взлетит на четверть
‡агрузка...
Загрузка...

Новости

Полумиллионные штрафы ждут коммунальщиков за мусор

10 Сентябрь 2019, 18:32

Популярный у россиян продукт оказался опасным

10 Сентябрь 2019, 18:30

Оборотни в погонах: названы популярных разводов на трассах

10 Сентябрь 2019, 18:25

«Зачем нам ГИБДД?» - предложение для водителей разгневало россиян

10 Сентябрь 2019, 18:15

Полисы ОСАГО подешевели

10 Сентябрь 2019, 18:00

Названы симптомы рака у мужчин

10 Сентябрь 2019, 17:45