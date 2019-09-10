Фотогалерея: ветеранский форум прошел в Приморье

Х Дальневосточный ветеранский форум прошел на острове Попова вблизи Владивостока с 5 по 9 сентября, сообщает DEITA.RU. Мероприятие организовали представители ПКО ВООВ «Боевое Братство».

Форум проходил в рамках проекта «Память сильнее времени». В нем приняли участие 154 человека, в том числе руководители и члены местных отделений «Боевое Братство», Волонтерской Роты Боевого Братства, члены организации «Дети войны», народный хор «Черемушки» из Шкотовского района, народный хор ветеранов и молодежи «Содружество».

На форуме можно было не только узнать что-то новое во время образовательных мероприятий, а также встретиться с руководителями местных организаций и принять участие в спортивных состязаниях и приобщиться к культуре.

Кроме того, в ходе форума удалось подвести итоги прошлогодней работы, поставить задачи на предстоящий год, ведь он обозначится значимой для всех ветеранов датой — 75 лет со Дня Великой Победы над фашистской Германией.

Как рассказали организаторы форума, председатель исполкомитета «Боевое Братство» Виктор Донец провел занятие о возможных формах проведения уроков мужества в школах и раздал методические материалы. Координатор творческих конкурсов Юлия Тимошенко презентовала проект «Память сильнее времени» и рассказала, каким образом будет проведен конкурсы рисунков «Что такое подвиг» и сочинений «Память сильнее времени». Оба конкурса проводятся в Приморском крае.

Екатерина Брязгунова