Новости партнеров
Фотогалерея: ветеранский форум прошел в Приморье
10 Сентябрь 2019, 16:45
Х Дальневосточный ветеранский форум прошел на острове Попова вблизи Владивостока с 5 по 9 сентября, сообщает DEITA.RU. Мероприятие организовали представители ПКО ВООВ «Боевое Братство».
Форум проходил в рамках проекта «Память сильнее времени». В нем приняли участие 154 человека, в том числе руководители и члены местных отделений «Боевое Братство», Волонтерской Роты Боевого Братства, члены организации «Дети войны», народный хор «Черемушки» из Шкотовского района, народный хор ветеранов и молодежи «Содружество».
На форуме можно было не только узнать что-то новое во время образовательных мероприятий, а также встретиться с руководителями местных организаций и принять участие в спортивных состязаниях и приобщиться к культуре.
Кроме того, в ходе форума удалось подвести итоги прошлогодней работы, поставить задачи на предстоящий год, ведь он обозначится значимой для всех ветеранов датой — 75 лет со Дня Великой Победы над фашистской Германией.
Как рассказали организаторы форума, председатель исполкомитета «Боевое Братство» Виктор Донец провел занятие о возможных формах проведения уроков мужества в школах и раздал методические материалы. Координатор творческих конкурсов Юлия Тимошенко презентовала проект «Память сильнее времени» и рассказала, каким образом будет проведен конкурсы рисунков «Что такое подвиг» и сочинений «Память сильнее времени». Оба конкурса проводятся в Приморском крае.
Екатерина Брязгунова
Читайте также:
Последнее
Новости
Полумиллионные штрафы ждут коммунальщиков за мусор
10 Сентябрь 2019, 18:32
Популярный у россиян продукт оказался опасным
10 Сентябрь 2019, 18:30
Оборотни в погонах: названы популярных разводов на трассах
10 Сентябрь 2019, 18:25
«Зачем нам ГИБДД?» - предложение для водителей разгневало россиян
10 Сентябрь 2019, 18:15
Полисы ОСАГО подешевели
10 Сентябрь 2019, 18:00
Названы симптомы рака у мужчин
10 Сентябрь 2019, 17:45