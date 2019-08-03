Граждане Украины критикуют главу своего государства за фото, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «РИА Новости». По их мнению, он копирует лидера РФ Владимира Путина или просто не делает то, что действительно должен делать.

Фотография президента Украины Владимира Зеленского в спортзале, которую он опубликовал в своем аккаунте в соцсети с пожеланием доброго утра, собрала немало комментариев. Люди напомнили президенту, что ожидают от него решения назревших вопросов, а не обновлений в аккаунте.

"Все уже поняли, какой вы фотогеничный. Работать начинать когда собираетесь?", "Может, пора выполнять обязанности президента? Хватит копировать Путина", "Война войной, моряки моряками. <…> Главное — в рабочее время сходить в спортзал",- возмутились украинцы.

Это не первый случай, когда жители Украины видят своего президента «инфантильным»: на отдыхе, у фонтанов и с шаурмой. Раз за разом они реагируют на это протестом, ожидая от него политических дел.

Анастасия Туркова



