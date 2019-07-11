Камеры на приморских дорогах продолжают выписывать штрафы автолюбителям, сообщает DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт МВД.

Несмотря на то, что президент России Владимир Путин заявил о своём недовольстве обилием радаров, выявляющих нарушения на российских дорогах, устройства фото и видеофиксации ГИБДД исправно работают и водители вынуждены расплачиваться за нарушения ПДД.

Так, согласно официальным данным МВД, только за последнюю неделю жители Приморского края "накатали" на 20 тысяч административных нарушений. Подавляющее большинство из них касается нарушений скоростного режима. Таких нарушений порядка 18 тысяч. Именно они принесли краевому бюджету более 8 миллионов рублей.

Вторым по популярности и отчислениям в казну оказались нарушения, связанные с неположенной остановкой, стоянкой, а также пересечению разметки. Таких случаев выявлено больше тысячи. На их основании выписано штрафов на сумму более полутора миллиона рублей.

Также в полиции сообщают, что планируют не только развивать сеть фиксации нарушений по краю, но и дополнять список нарушений, которые могут быть зафиксированные автоматическими системами.

Дмитрий Шевченко