Фоторадары могут исчезнуть с российских дорог

Верховный суд усомнился в точности замеров средней скорости автомобиля средствами фото и видео-фиксации, сообщает DEITA.RU.

Поводом для проверки стала история отставного военного Николая Баусова, которому на основании данных камеры выписали штраф, в то время как сам водитель настаивал на том, что строго соблюдал скоростной режим во время поездки.

Несколько судов отказали Баусову в его исках, пока дело не дошло до Верховного.

Отметим, что штраф, который выписали бывшему военному, был совсем небольшим – всего 250 рублей, однако, как отмечает сам Баусов, это было «дело принципа».

Юристы подчеркивают, что водитель смог выиграть дело только потому, что на зафиксированном участке есть съезд на дорогу с более высокой разрешенной скоростью, чем воспользовался россиянин. Камера же фиксирует не точную скорость, а «среднюю», поэтому при таких поворотах и съездах действительно могут возникнуть неточности.

Некоторые автомобилисты уже высказывали свое мнение о том, что замеры средней скорости езды необъективны и считают эту меру «очередными поборами».

Александра Маслова