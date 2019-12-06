Фоторадары на дорогах будут размещать по-новому

Новые правила установки камер фото и видео-фиксации скоро появятся в России, сообщает DEITA.RU.

Как сообщается на сайте Госдумы, в ближайшее время новый проект внесут на рассмотрение. Согласно ему, радары на дорогах будут устанавливать не хаотично, а по правилам – в потенциально аварийных местах и с предупреждающими знаками.

Кроме того, в городской черте радары должны будут стоять на расстоянии не менее километра друг от друга. На трассах же – не ближе, чем за пять километров.

Отмечается, что Минтранс уже составил методичку по местам размещения камер. Ее утвердил комитет нацпроекта «БКАД».

Напомним, что сейчас на дорогах страны наблюдает за безопасностью движения около 11 тысяч видеокамер, не считая 4 тысяч мобильных.

Александра Маслова