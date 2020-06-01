Фоторадары теперь будут следить за людьми, штрафы неизбежны

Интеллектуальную систему видеонаблюдения внедрят в шести муниципалитетах края, она будет следить за тем, соблюдают ли приморцы социальное дистанцирование в полтора метра и масочный режим, сообщили ИА DEITA.RU в региональном правительстве.

Отслеживать отдельных нарушителей и большие скопления людей (что в условиях антикоронавирусных ограничений само по себе является нарушением) будут в шести городах и муниципальных образованиях: во Владивостоке, Артеме, Арсеньеве, Большом Камне, Находке и Уссурийске.



Под наблюдение попадут более 230 объектов: скверов, площадей и общественных пространств, рынков и торговых центров, остановок общественного транспорта, образовательных учреждений и других точек притяжения большого количества людей. Следить за общественным порядком будут более 500 камер.

Ношение масок не позволит нарушителям избежать ответственности: система способна распознавать лица и в масках, и в очках. Данные о нарушителях поступают в центр обработки данных ГОЧС. (Штрафы система не выписывает, она только фиксирует нарушения). Операторы системы «112» обрабатывают данные и передают их в правоохранительные органы. А в полиции уже решают, какие санкции применять к тем, кто злостно пренебрегает общественной безопасностью.

Сейчас система направлена именно на выявление нарушений, связанных ограничительными мерами, направленными на профилактику COVID-19. Когда пандемия пойдет на спад, будет решаться вопрос о том, чтобы интегрировать эту интеллектуальное видеонаблюдение в систему «Умный город», направленную на обеспечение безопасности в широком плане, не только в санитарно-эпидемиологическом.

Концепцию «Умного города» планируют внедрить в 180 городах России с населением свыше 100 тысяч человек. Цифровизация в городах охватит такие сферы, как общественная и экологическая безопасность, общественный транспорт и ЖКХ. С пилотными внедрениями правительство обещает разобраться до 2024 года. Пандемия коронавируса пока не останавливает приближение светлого кибербудущего - во всяком случае, в правительственных планах.